В Перми оцифровали редкие кадры с основательницей Пермского хореографического училища

В Перми был оцифрован 38-минутный фильм 1966 года «Пермское хореографическое». Режиссер картины – Лев Футлик. Редактор видеоархива «Пермь как фильм» Семен Соснин отмечает, что это единственная из обнаруженных в Перми съемок, на которой можно увидеть Екатерину Гейденрейх — знаменитую артистку балета, педагога, основателя и первого художественного руководителя Пермского государственного хореографического училища.

Вошедшая в архив проекта «Пермь как фильм» копия будет высокого профессионального качества 4К, которую можно смотреть даже на больших экранах.

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