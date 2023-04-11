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В Перми оцифровали редкие кадры с основательницей Пермского хореографического училища

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Пермь как фильм

Кадр из фильма «Пермское хореографическое»

В Перми был оцифрован 38-минутный фильм 1966 года «Пермское хореографическое». Режиссер картины – Лев Футлик. Редактор видеоархива «Пермь как фильм» Семен Соснин отмечает, что это единственная из обнаруженных в Перми съемок, на которой можно увидеть Екатерину Гейденрейх — знаменитую артистку балета, педагога, основателя и первого художественного руководителя Пермского государственного хореографического училища.

Вошедшая в архив проекта «Пермь как фильм» копия будет высокого профессионального качества 4К, которую можно смотреть даже на больших экранах.

Информационный обзор редакции. 0+

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