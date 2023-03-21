Кинофестиваль о науке FUTURE.DOC объявил программу фильмов

Международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (16+), который состоится в Перми с 7 по 13 апреля, объявил программу. Кинопрограмма пятого юбилейного фестиваля исследует космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. В программу вошли научно-популярные ленты из России, Германии, Канады, Гренландии, Китая, США. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Откроет фестиваль немецко-гренландская лента «Последний человек» (16+). Фильм посвящен проблеме таяния льдов в Гренландии, которые могут буквально утопить всю нашу цивилизацию, если позволить глобальному потеплению продолжаться.

В программе — вдохновляющий канадский фильм о полетах на параплане «Лети, бабочка» (16+). Исполняя давнюю мечту, пилот и режиссер Бенджамин Джордан решается на путешествие от Мексики до Канады, полагаясь только на солнце, ветер и собственную волю. Это путешествие попало в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное на параплане без двигателя (2835 км).

На FUTURE.DOC покажут новый фильм постоянной участницы фестиваля, режиссера Юлии Киселевой — «Вспышки света» (12+). Эта картина даст понятное объяснение устройству и смыслу зрения человека через внедрение новых технологий.

Отдельное место в программе заняли фильмы о выживании в экстремальных ситуациях. Лента «В погоне за тенью» (12+) отправляет в путешествие вместе с охотником за затмениями. Зрители фильма «Свобода в квадрате» (12+) окажутся на антарктической станции «Восток» вместе с врачами-испытателями Института медико-биологических проблем РАН, которым предстоит понять, готов ли человек к дальним космическим полетам.

Иностранные фильмы будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. На показах лично или онлайн будут присутствовать представители авторских команд фильмов — режиссеры, продюсеры, операторы. Помимо кинопоказов на фестивале запланирована лекционная и дискуссионная программы, мастер-классы для детей, маркет и фуд-зона.

Главной площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод». События 11 и 12 апреля пройдут в частной филармонии «Триумф», а в детском технопарке «Кванториум Фотоника» состоятся специальные показы фильмов для детей.

Информационный обзор редакции