В этом году в Пермском крае снимут десять фильмов и пять сериалов

В этом году в Пермском крае планируются съемки десяти фильмов и пяти сериалов — это рекордное количество для региона. Об этом сообщила министр культуры Алла Платонова депутатам Заксобрания.

Режиссер Антон Богданов готовится снять три проекта: драму «Каждая минута» (12+) и «Отец Павел» (12+), а также третью часть семейной комедии «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» (6+).

Режиссер Олег Фомин планирует реализовать в этом году в регионе сразу два проекта. Первый – это фантасмагорическая комедия по сценарию Ивана Охлобыстина «Желтый кролик» (16+). Второй проект режиссера – многосерийный военный детектив«Операция Карпаты» (16+).

Уже в мае режиссер Владимир Котт начнет съемки фильма «Культурная комедия» (12+). Съемки фильма «Вы меня видели?» о таинственном исчезновении 14-летней девочки пройдут на мысе Стрелка и водопаде Плакун. Известный актер Иван Добронравов планирует снять в Пермском крае свой дебютный фильм «Про Маньпупунер» (12+).

Напомним, в Пермском крае установлен максимальный на территории РФ размер рибейта – до 50%. В 2022 году первый этап рибейта прошли семь проектов, пять из них стали получателями субсидии. Общий размер субсидий, выплаченных кинокомпаниям по программе рибейта в Пермском крае с 2019 года – 63,7 млн рублей.