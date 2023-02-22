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В Перми выпустили мультфильм на коми-пермяцком языке «Счастье Егора»

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permcinema.ru

В Перми прошла премьера мультфильма на русском и коми-пермяцком языках «Счастье Егора» (6+). Его создали художники из Перми и села Архангельское Юсьвинского района. В основе сюжета — история по мотивам биографии мастера-синильщика из села Архангельское Пермского края Егора Сторожева. Как сообщает пресс-служба Пермской синематеки, героев мультфильма нарисовала художница Полина Рычкова. К творческой работе также привлекали школьников: дети потрудились над анимацией, созданием кукол и фонов мультфильма, занимались вышивкой, набойкой по ткани.

Информационный обзор редакции

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