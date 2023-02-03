В Пермском крае начался отбор фильмов на рибейт

Минкульт Пермского края объявил о начале отбора фильмов-претендентов для предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание фильмов на территории Прикамья. Как сообщили в пресс-службе краевого минкульта, поучаствовать может кинокомпания, которая провела или планирует съемки фильма в регионе. Заявки принимаются до 21 февраля.

В прошлом году субсидию из краевого бюджета получили пять фильмов: драма «Фрау», сказка «По щучьему велению», комедия «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2», ленты «Она танцует» и «Чувства Анны». Кинокомпании потратили в Прикамье более 55 млн рублей.