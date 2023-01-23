Начался прием заявок на международный фестиваль документального кино «Флаэртиана»

В Пермском крае организаторы фестиваля «Флаэртиана-2023» (12+) объявили прием конкурсных заявок от документалистов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края.

В программе фестиваля три конкурса: международный, национальный «Российская Флаэртиана» и студенческий. Списки участников международного, национального и студенческого конкурсов будут объявлены на сайте фестиваля после 1 июля. По словам организаторов «Флаэртианы», фестиваль пройдет с 15 по 21 сентября.

Напомним, что «Флаэртиана» является одним из флагманских мероприятий, приуроченных к трехсотлетию Перми.