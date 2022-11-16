Пять фильмов, снятых в Пермском крае, получат рибейт в размере 34 млн рублей

Пять кинокомпаний, съемки которых проходили в Пермском крае в 2022 году, получат рибейт из регионального бюджета. Их общая сумма составит более 34 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, кинокомпании «Форест-фильм» получит субсидию в размере 7,9 млн рублей за съемки фильма «Фрау» режиссера и сценариста Любови Мульменко, «СТВ» за проект «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского — более 1,6 млн рублей. Размер субсидии кинокомпании «Проспект Мира» за съемки фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2» режиссера Антона Богданова составит более 19,2 млн рублей. «Интерфест» за работу над фильмом «Она танцует» получит более 4,3 млн рублей, а кинокомпания «Трумен Пикчерз» за проект «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян — более 1,8 млн рублей.