Фестиваль импакт-кино «Лампа» проведет «Ночной показ»

В пятницу, 14 сентября, в рамках международного фестиваля импакт-кино «Лампа» пройдет «Ночной показ». В программе — восемь короткометражных фильмов о новых героях и вечных ценностях, о втором шансе и веру в себя.

В мероприятии примут участие режиссеры и гери конкурсных фильмов 2022 года из разных стран. Камерность события даст возможность пообщаться напрямую с режиссерами и героями лент. Среди гостей вечера — режиссер конкурсного короткометражного фильма «А» Татьяна Жукова и главный герой фильма, актер театра и кино Алексей Ошурков.

«Ночной показ», как и другие мероприятия фестиваля «Лампа», пройдет в кинотеатре Cinema5. Участниками событий кинофестиваля могут стать все желающие по предварительной регистрации на сайте fest.lampa.film.