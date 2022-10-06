Кинофестиваль «ЛАМПА» представил программу

В этом году в программу кинофестиваля вошли 67 работ: короткометражные игровые и документальные фильмы, видеоролики, социальная реклама и видеоклипы от режиссеров из 10 стран: Индия, Иран, Франция, Казахстан, США, Дания и другие.

Среди гостей и участников кинофестиваля — единомышленники, актеры театра и кино Катерина Шпица, Яна Поплавская, Антон Богданов, Ольга Смирнова, режиссеры Кирилл Косолапов, Максим Колышев и многие другие. Специальный гость — победитель «ЛАМПЫ 2021», Боддхаян Мукерджи, один из ведущих независимых режиссеров Индии, двукратный обладатель награды «Серебряный Каннский Лев», режиссер социального видеоролика «Мальчик в мусорном баке».

Открытие кинофестиваля станет проекцией на светлые истории фильмов «ЛАМПЫ». В программе открытия примут участие герои фильмов, амбассадоры и гости фестиваля.

Деловая программа начнется с вдохновляющей спич-сессии «Сначала слово!». Спикеры поделятся личными историями с самым главным словом в их жизни, которое стало «маяком», воодушевляющим посылом двигаться дальше, менять мир вокруг себя и меняться самим.

Одним из самых ярких форматов деловой программы фестиваля станет воркшоп по производству кинопродукта в формате «Кинокухни», где известные эксперты сферы кино совместно с ведущими шеф-поварами Перми раскроют секрет приготовления «вкусного» контента. В рамках кинофорума также пройдут образовательные площадки, дискуссии и воркшопы от профессионалов короткого метра, экспертов кинофестиваля «ЛАМПА» и приглашенных спикеров.

Как всегда, проникновенно и тепло, пройдет Ночной показ кинофестиваля «ЛАМПА». Фильмы о новых героях и вечных ценностях, о втором шансе и вере в себя зрители смогут увидеть 14 октября. Камерность события даст возможность пообщаться напрямую с режиссерами и героями лент. Одним из гостей вечера станет главный герой конкурсного короткометражного фильма «А», актер театра и кино Алексей Ошурков.

В этом году «ЛАМПА» подготовила интерактивные площадки для самых юных участников. Специально для детей и молодежи была разработана разноформатная программа, которая познакомит ребят с миром кино и даст возможность попробовать себя в кинопрофессиях. В свою очередь в рамках паблик-тока «Недетские игры» у экспертов киноиндустрии появится возможность прямых коммуникаций с детской аудиторией, чтобы узнать о том, какое кино ждут и хотят смотреть дети и подростки.

Завершение фестиваля пройдет не менее ярко — вручение главных наград, желтая ковровая дорожка, показы фильмов-победителей кинофестиваля.

Участниками событий кинофестиваля могут стать все желающие по предварительной регистрации на сайте fest.lampa.film. Кроме того, мероприятия кинофестиваля будут транслироваться онлайн на видеохостинге Rutube.

Фестиваль импакт-кино «ЛАМПА» проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, АНО «Центр развития кинопроизводства», кинотеатра Cinema5, ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА», а также при поддержке бизнес-партнеров фестиваля – ПАО Банк «ФК Открытие» и компания «КАМА».

Генеральные медиапартнеры кинофестиваля - Национальная Медиа Группа, РБК-Пермь. Информационные партнеры: телеканал СТС, Общественное Телевидение России, национальный видеохостинг Rutube, НАШЕ радио Пермь, городской портал ProPerm.ru, портал «Культура.РФ», ассоциация «Все вместе».

Прочитать интервью с президентом «ЛАМПЫ» Ольгой Зубковой и амбассадорами, актрисой Катериной Шпицей и актером и режиссером Антоном Богдановым о том, как импакт-кино меняет мир и российскую киноиндустрию — можно по ссылке.

Реклама. Международный кинофестиваль «ЛАМПА». lampa.film. Возрастное ограничение в зависимости от площадки фестиваля от 6+ до 16+