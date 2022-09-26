В Перми 5 октября состоится премьера фильма «Сердце Пармы»

Жители Перми первыми смогут увидеть масштабный исторический эпик «Сердце Пармы» (16+), снятый по одноименному бестселлеру писателя Алексея Иванова. Предпремьерный показ фильма состоится 5 октября в кинотеатре «Синема Парк Кристалл». Информация об этом была опубликована в социальных сетях кинотеатра.

Сообщается, что в фойе кинотеатра будут присутствовать актеры массовки, принимавшие участие в съемочном процессе, дублеры и статисты, которые воссоздадут дух съемочной площадки. Зрители смогут погрузиться в мир средневековья с состязанием ратников, ремесленными рядами, гуртом скоморохов и флэш-мобом из музыкальных хитов и танцев XV века в интерьерах древней Чердыни.

Интерактивное шоу в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» начнется в 17:00, показ фильма — в 19:30.

Напомним, съемки фильма «Сердце Пармы» проходили в Пермском крае летом и зимой 2019 года. Специально для съемок под Губахой в качестве декораций были установлены деревянная крепость, храм и кельи монастырского холма. В съемках фильма приняли участие более сотни жителей Перми и Пермского края.