На этой неделе пермский киноцентр «Премьер» утроит бесплатный показ фильмов

В субботу, 27 августа, пермский киноцентр «Премьер» подготовил программу ко Дню российского кино. Все желающие бесплатно смогут посмотреть современные и классические фильмы, пермское экспериментальное кино и документальные ленты.

Как рассказали организаторы, в числе кинокартин, подготовленных к показу, «Море волнуется раз» (16+) с дочерью Сергея Бодрова в главной роли, фильм Виктора Рыжакова «День Мертвых» (16+) и недавний хит «Общага» (18+) по роману Алексея Иванова. Для ценителей культовой классики — «Девять дней одного года» (0+) с Алексеем Баталовым в главной роли, культовый «Афоня» (0+) Георгия Данелии. Оттепельный романтичный фильм «Июльский дождь» (0+) Марлена Хуциева будет показан на закате в летнике «Премьера».

Также запланирована отдельная программа документальных фильмов: «ПроРок» (18+) о пути рокеров, «Карнавал клювов» (0+) о разнообразии птиц и «Еда по-советски» (12+) режиссера Бориса Караджева про историю создания советских блюд.

Впервые будет показана специальная программа экспериментального пермского кино эпохи перестройки, которую представит поэт и журналист Иван Козлов (18+).

Для детей будет работать отдельный зал с мультфильмами, где покажут мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм» (0+) и пермский мультсериал «Капризка» (0+), а аниматор Олеся Астахова проведет мастер-классы.

Кроме того, запланированы творческие встречи с историком кино Максимом Семёновым (16+) и актрисой Юлией Ауг (16+).