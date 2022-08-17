Ведущая Тутта Ларсен откроет в Перми международный фестиваль «Форма жизни»

С 17 по 21 августа в Перми пройдет II Международный кинофестиваль «Форма жизни» (12+). Как сообщается на официальном сайте фестиваля, 18 августа в Органном зале Пермской краевой филармонии пройдет торжественное открытие фестиваля с ведущей Туттой Ларсен.

В международный конкурс фестиваля войдут девять документальных фильмов, которые рассказывают об экологии и поднимают темы, связанные с сохранением природного баланса и местом человека в этом балансе. Зрители увидят картины из России, Израиля, Китая, Канады, США, Сербии и Казахстана.

Фильмом открытия станет работа Юлии Киселевой «Чип внутри меня» (12+). В основе фильма – пять историй людей с имплантатами в голове. Завершит фестиваль картина Юрия Анкарани «Атлантида» (12+) о молодом человеке с острова на краю Венецианской лагуны. Герой фильма пытается создать самую быструю лодку в лагуне, однако его действия приводят лишь к разрушению окружающей среды.