В Перми начались съемки полнометражного фильма «Она танцует»

В Перми начались съемки дебютного полнометражного фильма «Она танцует» (12+) режиссера Оксаны Дегтяревой. Сценаристы картины — Григорий Каковкин и Нелли Высоцкая. Одними из основных творческих участников проекта также являются пермский Театр «Балет Евгения Панфилова» и хореограф Алексей Расторгуев. Специально для фильма подготовлены несколько хореографических постановок с участием пермским танцовщиков.

Большая часть событий фильма разворачивается в Перми, даже главные герои – по сюжету пермяки. Для главной героини Ольги танец – не просто профессия или увлечение, это ее способ общения с миром и людьми. Сюжет фильма развивается на протяжении почти двух десятилетий.