Фестиваль «Флаэртиана» объявил программу международного конкурса

Двадцать второй международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+) представил программу международного конкурса. В этом году оргкомитет получил 710 заявок, а также изучил программы мировых кинофестивалей. В отбор прошли 12 лучших фильмов, снятых в 2021 и 2022 году в Китае, Иране, Сербии, Израиле, Франции и других странах.

Традиционно в программе будет три конкурса: международный, национальный и студенческий.

Впервые на «Флаэртиане» будет открыта международная программа любительского кино «Замочная скважина времени». Это коллекция любительских съемок из Франции и России 1940-70-х годов.

«Флаэртиана» планирует блок специальных показов фестивальных премьер этого сезона. Среди них – лента «Атлантида», сделанная итальянским режиссером и видео-художником Юри Анкарани на стыке документального и игрового, фильм документалистки Анастасии Коркия «ГЭС-2» о том, как бывшую электростанцию в Москве перестраивали в культурный центр, и картина классика мирового кино Дзиги Вертова «История гражданской войны», которая спустя сто лет была восстановлена историком кино Николаем Изволовым.

Программная дирекция также подготовила для зрителей параллельную программу, в которую вошли специальные показы фестивальных хитов, архивное любительского кино из Франции и России.

В спецпрограмму фестиваля также войдет программа «Северное кино», онлайн-показы картин из Ирана, Франции и России и семейные фильмы «Флаэртиана Family». Фестиваль вновь покажет пермские ленты разных лет и проведет отдельные показы в память о режиссере Сергее Лепихине.

Кроме показов, на фестивале пройдут мастер-классы и дискуссии для зрителей и профессионалов кино и питчинг «Флаэртиана-Форум», в этом году ставший частью наставнического проекта для документалистов LetsDOC.

Шорт-лист международного конкурса «Флаэртиана-2022»:

Визажист (Makeup Artist), Джафар Наджафи, Иран, 2021

(Makeup Artist), Джафар Наджафи, Иран, 2021 В ожидании Хандке (Waiting for Handke), Горан Радованович, Сербия, 2021

(Waiting for Handke), Горан Радованович, Сербия, 2021 Выход (Haulout), Евгения Арбугаева, Максим Арбугаев, Россия, 2021

(Haulout), Евгения Арбугаева, Максим Арбугаев, Россия, 2021 Говорить о молчании (How to Say Silence), Шир Ньюман, Израиль, 2021

(How to Say Silence), Шир Ньюман, Израиль, 2021 Жизнь Иванны Яптунэ (Life of Ivanna), Ренато Боррайо Серрано, Россия, Норвегия, Эстония, Финляндия, 2021

(Life of Ivanna), Ренато Боррайо Серрано, Россия, Норвегия, Эстония, Финляндия, 2021 Звезда Ведетта (Vedette), Клодин Борис, Патрис Шаньяр, Франция, 2021

(Vedette), Клодин Борис, Патрис Шаньяр, Франция, 2021 Куда мы едем (Where Are We Headed), Руслан Федотов, Россия, 2021

(Where Are We Headed), Руслан Федотов, Россия, 2021 О чем я не скажу своей матери (Things I Could Never Tell My Mother), Хумайра Билкис, Бангладеш, Франция, 2022

(Things I Could Never Tell My Mother), Хумайра Билкис, Бангладеш, Франция, 2022 После дождя (After the Rain), Цзянь Фан, Китай, 2021

(After the Rain), Цзянь Фан, Китай, 2021 Поющие в глуши (Singing in the Wilderness), Доньян Чен, Китай, 2021

(Singing in the Wilderness), Доньян Чен, Китай, 2021 Фукунаси (Fuku Nashi), Жюли Сандо, Швейцария, Япония, 2022

(Fuku Nashi), Жюли Сандо, Швейцария, Япония, 2022 Четыре путешествия (Four Journeys), Луи Хотхотхот, Нидерланды, Китай, 2021

Фестиваль пройдет в Перми с 16 по 22 сентября.