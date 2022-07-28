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Фестиваль «Флаэртиана» объявил программу международного конкурса

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Кадр из фильма «Жизнь Иванны Яптунэ»

Двадцать второй международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+) представил программу международного конкурса. В этом году оргкомитет получил 710 заявок, а также изучил программы мировых кинофестивалей. В отбор прошли 12 лучших фильмов, снятых в 2021 и 2022 году в Китае, Иране, Сербии, Израиле, Франции и других странах. 

Традиционно в программе будет три конкурса: международный, национальный и студенческий. 

Впервые на «Флаэртиане» будет открыта международная программа любительского кино «Замочная скважина времени». Это коллекция любительских съемок из Франции и России 1940-70-х годов.

«Флаэртиана» планирует блок специальных показов фестивальных премьер этого сезона. Среди них – лента «Атлантида», сделанная итальянским режиссером и видео-художником Юри Анкарани на стыке документального и игрового, фильм документалистки Анастасии Коркия «ГЭС-2» о том, как бывшую электростанцию в Москве перестраивали в культурный центр, и картина классика мирового кино Дзиги Вертова «История гражданской войны», которая спустя сто лет была восстановлена историком кино Николаем Изволовым.

Программная дирекция также подготовила для зрителей параллельную программу, в которую вошли специальные показы фестивальных хитов, архивное любительского кино из Франции и России.

В спецпрограмму фестиваля также войдет программа «Северное кино», онлайн-показы картин из Ирана, Франции и России и семейные фильмы «Флаэртиана Family». Фестиваль вновь покажет пермские ленты разных лет и проведет отдельные показы в память о режиссере Сергее Лепихине.

Кроме показов, на фестивале пройдут мастер-классы и дискуссии для зрителей и профессионалов кино и питчинг «Флаэртиана-Форум», в этом году ставший частью наставнического проекта для документалистов LetsDOC.

Шорт-лист международного конкурса «Флаэртиана-2022»:

  • Визажист (Makeup Artist), Джафар Наджафи, Иран, 2021
  • В ожидании Хандке (Waiting for Handke), Горан Радованович, Сербия, 2021
  • Выход (Haulout), Евгения Арбугаева, Максим Арбугаев, Россия, 2021
  • Говорить о молчании (How to Say Silence), Шир Ньюман, Израиль, 2021
  • Жизнь Иванны Яптунэ (Life of Ivanna), Ренато Боррайо Серрано, Россия, Норвегия, Эстония, Финляндия, 2021
  • Звезда Ведетта (Vedette), Клодин Борис, Патрис Шаньяр, Франция, 2021
  • Куда мы едем (Where Are We Headed), Руслан Федотов, Россия, 2021
  • О чем я не скажу своей матери (Things I Could Never Tell My Mother), Хумайра Билкис, Бангладеш, Франция, 2022
  • После дождя (After the Rain), Цзянь Фан, Китай, 2021
  • Поющие в глуши (Singing in the Wilderness), Доньян Чен, Китай, 2021
  • Фукунаси (Fuku Nashi), Жюли Сандо, Швейцария, Япония, 2022
  • Четыре путешествия (Four Journeys), Луи Хотхотхот, Нидерланды, Китай, 2021

Фестиваль пройдет в Перми с 16 по 22 сентября.

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