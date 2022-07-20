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В Перми закрывается единственный автокинотеатр

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В Перми закрывается единственный в городе автокинотеатр Ais cinema street. Он будет работать до 21 июля.

В официальном сообществе Ais cinema street во «ВКонтакте» сообщалось о том, что руководство продает кинотеатр: «Продается готовый бизнес, автокинотеатр AIS Cinema street. На данный момент действующий. Впереди целое лето, и это отличная идея для вложений. Кино работает с декабря 2021 года, за это время наработана база постоянных клиентов. Хорошее расположение, на заезде имеется высокая стела с вывеской, свой отдельный вход, охраняемая зона, огороженная территория, размер площадки 3500 квадратных метров. Продается со всем оборудованием».

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