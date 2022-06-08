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На СТС выходит сериал с пермской регбисткой Алиной Боданиной

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На телеканале СТС 20 июня в 22:00 состоится премьера многосерийной драмы«Регби». В съёмках принимали участие профессиональные спортсмены, в числе которых пермская регбистка Алина Боданина — игрок команды «Витязь», член женской сборной России по регби на снегу.

Спортивную драму с участием пермячки снимали больше года на территории московских стадионов «Фили» и «Слава»при поддержке Федерации регби России и ЦСКА, чьи консультанты и тренеры дежурили на площадке.

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, своенравная девушка идёт в женское регби. В мужской команде того же клуба играет угрюмый Макс (Олег Гаас), который по вечерам вынужден драться ещё и на ринге.

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