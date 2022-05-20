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В Перми пройдет предпоказ мультфильма «Коати.Легенда джунглей»

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В Перми 29 мая в кинотеатре «Семья» за несколько дней до общего проката состоится всероссийская премьера мультфильма от создателей «Ледниковый период 5» и «Рио 2» — «Коати.Легенда джунглей» о приключениях удивительных зверей в самом сердце таинственных джунглей Амазонии.

Над созданием мультфильма работала талантливая латиноамериканская команда. Композитором и продюсером анимации выступил Марк Энтони – актер, икона латиноамериканской музыки, неоднократный номинант и победитель премии «Грэмми». Исполнительным продюсером проекта стала актриса, телеведущая и четырёхкратная номинантка на премию «Золотой глобус» София Вергара, которая также озвучила одного из главных персонажей мультфильма. За режиссуру отвечал Родриго Перес-Кастро.

Главных персонажей анимации озвучили российские звезды: голосом Виктора Хориняка («Последний богатырь», «Непослушник») заговорит смешной, но храбрый зверек коати по имени Начи, а голосом актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце (шоу «Голос.Дети», «Честный развод») зазвучит хитрая, но обаятельная змея Заина.

«Коати. Легенда джунглей» – это не только веселый развлекательный мультфильм для всей семьи, но и познавательный проект, который несет важный посыл обществу. Коати не просто так стал главным героем мультфильма. В настоящее время этот вид находится на грани исчезновения. В Нью-Мексико коати охраняется законом, но на других территориях обитания является объектом круглогодичной охоты. Создатели мультфильма посчитали необходимым рассказать об этом всему миру и, возможно, изменить отношение людей к природе и ее обитателям.

Анимация получила глобальную поддержку WWF, так как большинство животных, изображенных в мультфильме, находятся под угрозой или на грани исчезновения.

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