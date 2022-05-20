В Перми пройдет предпоказ мультфильма «Коати.Легенда джунглей»

Над созданием мультфильма работала талантливая латиноамериканская команда. Композитором и продюсером анимации выступил Марк Энтони – актер, икона латиноамериканской музыки, неоднократный номинант и победитель премии «Грэмми». Исполнительным продюсером проекта стала актриса, телеведущая и четырёхкратная номинантка на премию «Золотой глобус» София Вергара, которая также озвучила одного из главных персонажей мультфильма. За режиссуру отвечал Родриго Перес-Кастро.

Главных персонажей анимации озвучили российские звезды: голосом Виктора Хориняка («Последний богатырь», «Непослушник») заговорит смешной, но храбрый зверек коати по имени Начи, а голосом актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце (шоу «Голос.Дети», «Честный развод») зазвучит хитрая, но обаятельная змея Заина.