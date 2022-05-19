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Медиа «Такие дела» выпустили документальный фильм о пермской правозащитнице Анне Каргапольцевой

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Издание «Такие дела» выпустило документальный фильм «Выбор Анны» о пермской правозащитнице Анне Каргапольцевой, которая 20 лет помогает бывшим заключенным не вернуться в исправительное учреждение.

«Если на свободе дать человеку платформу, то он сможет продержаться здесь чуть дольше и, возможно, адаптироваться и остаться», — говорит Анна. Несмотря на диабет и больные ноги, героиня видео руководит шелтером для бывших заключенных, пострадавших от домашнего насилия.

Анна не боится заключенных, а они доверяют ей и готовы работать над собой. Это сложно и не у всех получается, но, пока у Анны будут силы, она будет проезжать по несколько сот километров в день, лишь бы помочь тем, о ком забыло общество.

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