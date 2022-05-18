В июне в десяти городах России пройдет «Флаэртиана в городе»

С 1 по 5 июня в десяти городах России пройдет «Флаэртиана в городе». Это повторные показы избранных фильмов фестиваля документального кино «Флаэртиана» в неожиданных для кинопросмотра местах: театре, коворкинге, заводе, центрах современного искусства и других площадках.

Зрители увидят картины «Флаэртианы» прошлого года, в том числе призеров фестиваля «Человек, который искал сына», «Война Раи Синициной», «25 лет одиночества» и «Дальний план». Кроме того, в программу вошли еще пять актуальных документальных фильмов: «Чермет», «Джой», «Без тормозов», «Алиса. Волнение».

В Перми показы пройдут в коворкинге «Лаборатория настоящего» центра «ГРАНИ», Центре городской культуры, «Сцене Молот», Пермской научной приборостроительной компании.

В других городах: «Центре документального кино» в Москве, Доме кино в Санкт-Петербурге, центре современного искусства «Смена» в Казани, музейном центре «Площадь мира» в Красноярске, на площадках фестиваля «КинЗа» в Тюмени, центре современного искусства «Рельсы» в Твери, библиотеке им. Герцена в Кирове, независимом пространстве «Револьт-центр» в Сыктывкаре и Доме кино в Ростове-на-Дону.

18+