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В TikTok вышел мини-сериал о том, как Леонардо Ди Каприо едет в Пермь

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В TikTok канале DeepCaprio вышел мини-сериал о том, как знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо отправляется на родину своей бабушки — в Пермь. Ролики выпускаются с помощью технологии Deepfake.

История начинается в поезде: Леонардо Ди Каприо знакомится с русским колоритом в лице проводницы поезда и по совместительству его горячей фанатки. В последнем ролике Лео добирается до пермской квартиры своей бабушки и находит там письмо, прочитав которое узнает, что получает немалое наследство от своей родственницы.

Интересно, что у актера действительно есть русские корни. По одной из версий его бабушка Елена Смирнова родилась в Перми.

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