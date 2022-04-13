В TikTok вышел мини-сериал о том, как Леонардо Ди Каприо едет в Пермь

В TikTok канале DeepCaprio вышел мини-сериал о том, как знаменитый американский актер Леонардо Ди Каприо отправляется на родину своей бабушки — в Пермь. Ролики выпускаются с помощью технологии Deepfake.

История начинается в поезде: Леонардо Ди Каприо знакомится с русским колоритом в лице проводницы поезда и по совместительству его горячей фанатки. В последнем ролике Лео добирается до пермской квартиры своей бабушки и находит там письмо, прочитав которое узнает, что получает немалое наследство от своей родственницы.

Интересно, что у актера действительно есть русские корни. По одной из версий его бабушка Елена Смирнова родилась в Перми.