На этой неделе откроется четвертый фестиваль научно-популярного кино Future.doc

В Перми с 8 по 14 апреля пройдет четвертый фестиваль научно-популярного кино Future.doc. В программе – российские премьеры фильмов о чипировании и современной переработке мусора, лекции о новых космических разработках, обсуждения городов будущего и психического здоровья. Каждый день фестиваля будет посвящен разным вопросам осмысления будущего и настоящего.

Один из первых дней будет «экологическим» – зрители узнают, как заработать на отходах, как дальше будет меняться климат на планете и что зависит от человека.

10 апреля на Future.doc состоится одна из российских премьер — фильм «Царь горы» (12+) о музыкантах, которые извлекают музыку из мусора. Еще одна российская премьера и фильм открытия фестиваля – «Чип внутри меня» (12+) Юлии Киселевой о пяти драматичных историях людей, для которых чип в голове – жизненная необходимость.

12 апреля пройдет вечеринка в честь дня первого полета человека в космос Yuri’s Night. В этот день пройдет показ фильма «Косберг сработал» (12+) о тех, кто сделал возможным первый полет человека в космос, но остался за кадром. В конце дня состоится open talk с главной звездой – астробиологом, основателем движения Yuri’s Night и автором исследований космоса Лореттой Хидальго.

В завершении фестиваля участники фестиваля узнают больше о ментальном здоровье. Как работает мозг во время стресса и профессионального выгорания, расскажет нейробиолог из МГУ Екатерина Тарасова, а простые механизмы для поддержки психики откроют психотерапевты на обсуждении «О ментальном здоровье простыми словами».

Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации. Смотрите программу на сайте futuredoc.ru и ВКонтакте.

12+