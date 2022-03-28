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В «Триумфе» покажут декадентскую драму «Миражи» 1916 года

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Частная филармония «Триумф» продолжает проект посвященный немому кино и возрождению истории кинотеатра «Триумф» и 30 марта состоится очередной показ классики российского немного кино декадентская драма Петра Чардынина «Миражи».

Пресс-служба частной филармонии «Триумф»

Чардынинские «Миражи» появились в 1916 году, на волне расцвета дореволюционного кинематографа. Режиссер знал, как создать хит. На главные роли он пригласил суперзвезду Веру Холодную и предмет воздыханий всех зрительниц Российской империи Витольда Полонского.

Озвучить фильмы приглашен лучший джазовый пианист-импровизатор Перми — Денис Сон. В настоящее время он является концертмейстером эстрадно-джазового отделения Пермского музыкального колледжа и основатель ансамбля Jazz Up.

Проект «Немое кино в Триумфе» - это цикл кинопоказов шедевров российского и западного мирового кинематографа разных жанров, от комедии до ужасов. Показы сопровождаются живой импровизацией на рояле, как это было в кинотеатрах начала 20 века.

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