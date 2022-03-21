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На IVI состоялась премьера пермского мультсериала «Капризка»

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В онлайн-кинотеатре IVI 18 марта состоялась премьера многосерийного анимационного фильма «Капризка» (0+). Первый сезон состоит из 12 серий, продолжительность каждой — 6,5 минут.

Мультфильм создан по мотивам одноименной сказочной повести Владимира Воробьева. В 1980-е годы «Капризку» экранизировали на студии Пермьтелефильм. Созданием новой версии занимались пермские аниматоры продюсерского центра «Капризка», а руководил проектом режиссер-мультипликатор Сергей Меринов. Сериал выполнен классической пластилиновой технике, совмещенной с компьютерными технологиями.

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