На IVI состоялась премьера пермского мультсериала «Капризка»

В онлайн-кинотеатре IVI 18 марта состоялась премьера многосерийного анимационного фильма «Капризка» (0+). Первый сезон состоит из 12 серий, продолжительность каждой — 6,5 минут.

Мультфильм создан по мотивам одноименной сказочной повести Владимира Воробьева. В 1980-е годы «Капризку» экранизировали на студии Пермьтелефильм. Созданием новой версии занимались пермские аниматоры продюсерского центра «Капризка», а руководил проектом режиссер-мультипликатор Сергей Меринов. Сериал выполнен классической пластилиновой технике, совмещенной с компьютерными технологиями.