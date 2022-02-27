В Перми очевидцы заметили крокодила в парке «Райский сад»

Самые отважные приблизились к нему на максимально близкое расстояние, чтобы сделать фотографию для своих соцсетей, ведь не каждый день в нашем городе можно увидеть крокодила! При ближайшем рассмотрении оказалось, что животное не настоящее. Фигура выполнена из специальных материалов, но выглядит весьма реалистично.

— Пришли прогуляться по парку, посмотреть на уток, которых здесь очень много. Подошли к каналу и увидели большого крокодила. Неожиданно! Сначала был шок и удивление! Но потом все же мы поняли, что крокодил – это муляж. Тогда уже мы подошли, чтобы сделать фото, — рассказывает один из очевидцев.

Как выяснилось, нашествие экзотических животных сразу в нескольких российских городах произошло из-за шоу ТНТ «Звезды в Африке». В эфир выходит второй сезон, и экзотические животные на улицах разных городов – часть рекламной кампании. Ведущими шоу снова выступят Ольга Бузова и Михаил Галустян, а премьера проекта запланирована на 27 февраля. Среди участников нового сезона: блогеры Валя Карнавал и Карина Кросс, телеведущая Алена Водонаева, актриса Наталья Рудова, а также актеры сериала «Жуки» - Максим Лагашкин и Вячеслав Чепурченко. Новый сезон будут показывать по воскресеньям, в 19:00 на телеканале ТНТ.

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