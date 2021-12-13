Фильм Антона Богданова «Нормальный только я» получил две награды международного фестиваля

Действие картины разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идет на все, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью.