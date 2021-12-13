Фильм Антона Богданова «Нормальный только я» получил две награды международного фестиваля

Актер и режиссер Антон Богданов получил две награды на международном кинофестивале стран Арктики Arctic Open за фильм «Нормальный только я» (6+). Картина побудила в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» в секции «Arctic Open — детям». В фильме снимались пермские дети с особенностями развития из лагеря «Дружный» и знаменитые актеры Константин Хабенский, Максим Виторган и другие.
Действие картины разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идет на все, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать свое право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью.
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