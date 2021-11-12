В декабре в Перми состоятся премьеры сразу двух постановок «Иллюзии» – спектакля и фильма-спектакля

Работа над фильмом-спектаклем стартовала в конце 2020 года. Одну из ролей в киноспектакле исполнила Ксения Отинова, известная многим как студентка Таня в сериале «Территория» (канал «ТНТ-Premier»). В фильме-спектакле она исполнила роль Сандры. А роль её супруга, Денни, сыграл Дмитрий Нескоромный, сотрудничавший ранее с Николаем Гостюхиным в двух его предыдущих театральных постановках «Иранской конференции» и «Волнении». Роли Альберта и Маргарет исполнили Алексей Каракулов и Екатерина Мудрая.

Николай Гостюхин поместил действие фильма-спектакля в пространство кабинета семейного психотерапевта. Именно сюда приходят эти две молодые семейные пары, чтобы затем рассказать о своих тревогах и переживаниях через отстранённый рассказ о жизни двух пожилых семейных пар. И только здесь в этом кабинете герои решаются на откровенный разговор и искренний контакт, которого все мы на долгое время оказались лишены из-за наступившей эпидемии COVID-19 и повсеместного перехода в онлайн.

Местом действия «классического» спектакля станет бесконечное космическое пространство, которое наделяет истории, рассказанные актёрами, вневременным статусом и особенным смыслом. В постановке, которую можно будет посмотреть на сцене Дома актеров роли исполнят Елена Старостина (Сандра), Андрей Дюженков (Денни), Евгения Барашкова (Маргарет) и Вячеслав Чуистов (Альберт).

«С самого начала работы с пьесой «Иллюзии» я увидел в ней и две стороны, кинематографическую и театральную. Тогда же родилась идея сделать по одной пьесе два разных произведения: «классический» спектакль и фильм-спектакль. Но это полностью самостоятельные проекты, которые благодаря месту, атмосфере, и конечно актёрам прозвучат абсолютно по-разному, – рассказывает Николай Гостюхин. – Изначально предполагалось, что премьера фильма состоится раньше, но в силу разных причин обе постановки станут доступны широкому зрителю почти в одно время. У каждой из них своя аудитория, но всем будет актуальна эта история, наполненная глубочайшим пониманием любви и благодарности, пытающаяся поймать момент «сейчас» и показывающая, насколько иллюзорно может быть одно из самых воспеваемых чувств в мире, когда даже перед самой смертью может оказаться, что ты всю жизнь на самом деле любил кого-то другого».

Автором музыки для обоих проектов стал молодой берлинский музыкант русского происхождения IVAN. Часть музыкальных композиций фильма и спектакля общие, однако специально для театральной версии IVAN написал еще несколько музыкальных тем. В создании сценического пространства спектакля Николаю Гостюхину помогают известный своими работами в Пермском театре оперы и балета художник по свету Алексей Хорошев и дизайнер, преподаватель школы «Точка» Никита Гойнов.