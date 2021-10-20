В «Триумфе» покажут культовый немой фильм Universal «Призрак оперы»

Двери «Триумфа» распахнутся в 18:00, в фойе филармонии будет воссоздана мистическая атмосфера Парижской оперы с игристым вином, красным бархатом и тайнами закулисья. Виртуоз джазовой импровизации Денис Сон выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей музыкой.

Проект «Немое кино в Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино.

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