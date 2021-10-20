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Кино и сериалы

В «Триумфе» покажут культовый немой фильм Universal «Призрак оперы»

Частная филармония «Триумф» продолжает проект, посвященный немому кино и возрождению своего исторического прошлого как кинотеатра, и 24 октября покажет фильм ужасов «Призрак Оперы» 1925 года, снятый по одноименному роману Гастона Леру. Лента входит в Классическую серию фильмов ужасов студии Universal и Золотой фонд классики кинематографа, находится в общественном достоянии США и оказала огромное влияние на развитие жанра в XX веке.

Двери «Триумфа» распахнутся в 18:00, в фойе филармонии будет воссоздана мистическая атмосфера Парижской оперы с игристым вином, красным бархатом и тайнами закулисья. Виртуоз джазовой импровизации Денис Сон выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей музыкой.

Проект «Немое кино в Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино.

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