Названы победители XXI международного фестиваля документального кино «Флаэртиана»

В результате победителем международного конкурса был признан фильм «Ксёндз Бонецкий» польского режиссера Александры Поточек. «Серебряные Нануки» были вручены сразу двум фильмам — «Человек, который искал сына» Дельфина Деложе и Стефан Корреа и «Ужасные дети» Ахмет Недждет Чупур.

Приз «Малый золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана» получили два фильма — «Папа» Валерии Гай Германики и «Война Раи Синициной» Ефима Грабоя.

Специальное упоминание жюри за лучшую операторскую работу присудили фильму «25 лет одиночества» Ирины Васильевой, за лучшую режиссуру – «Амурская Голгофа» Юлии Серьгиной, за вклад в социальную миссию – «Дальний план» Владимира Головнева. Приз Гильдии неигрового кино и телевидения был вручен Ефиму Грабою за картину «Война Раи Синициной».

В студенческом конкурсе лучшим фильмом был признан фильм «Дарина в Зазеркалье» Дарьи Агиенко.