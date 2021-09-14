В частной филармонии «Триумф» покажут классику немого кино

Частная филармония «Триумф» запускает проект «Немое кино в Триумфе» — это цикл кинопоказов шедевров российского и западного мирового кинематографа разных жанров, от комедии до ужасов. Показы будут сопровождаться живой импровизацией на рояле, как это было в кинотеатрах начала 20 века.

16 сентября проект откроет фильм Петра Чардынина «Молчи, грусть, молчи» (1918 г.), где одну из главных ролей сыграла актриса Вера Холодная — икона российского немого кино. Озвучить фильм приглашен лучший джазовый пианист-импровизатор Перми — Денис Сон. В настоящее время он является концертмейстером эстрадно-джазового отделения Пермского музыкального колледжа и основатель ансамбля «Jazz Up».

К слову, «Триумф» был первым специализированным заведением для показа кинофильмов, это был единственный кинотеатр в Перми, который имел право на постановку всех картин фабрики братьев Патэ, которых по количеству трендовых киноновинок начала прошлого века можно сравнить с сегодняшним Netflix. Каждую картину немого кино сопровождала игра живого оркестра или пианиста-тапера. Обычно это была живая импровизация пианиста-иллюстратора, который наблюдал за фильмом.

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