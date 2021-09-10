На «Флаэртиане» покажут 154 лучших документальных фильма со всего мира

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми с 17 по 23 сентября в киноцентре «Премьер». Зрители увидят 154 документальные картины из 15 стран. Впервые в программу войдет документальный сериал: трехсерийную киноисторию жизни норвежской семьи с арктическими животными «Мой друг северный верблюд» покажут онлайн бесплатно на CoolConnections.ru. Всего оргкомитет получил из разных стран 842 заявки на участие в конкурсе.

Среди документальных картин на фестивале покажут 6 международных и 13 российских премьер: польская картина «Еще один день», российские «Русский путь», «18 лет от Москвы» и другие. Кроме того, на фестивале будут организованы специальные показы фильмов о танцах «Балет.doc», фильма о пионере французской «Новой волны» Аньес Варда «Варда глазами Аньес», две подборки фильмов об экологии: «Ecodoc: экология и социум» при поддержке Гете-Института и программа фестиваля «зеленого кино» от EcoCup, а также другие программы.

Также в рамках «Флаэртианы» в этом году состоится уже пятый тренинг и питчинг «Флаэртиана-Форум», где продюсеры из Европы помогут режиссерам правильно презентовать свои фильмы и оценят проекты будущих работ.

Перед самим фестивалем, по 16 сентября пройдет конкурс для студентов и школьников «ВУЗ-Флаэртиана», где на образовательных площадках участники смогут показать фильмы архива «Пермской синематеки» и обсудить проблемы, заложенные в них. Организаторы лучших дискуссий будут награждены на церемонии открытия «Флаэртианы».

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