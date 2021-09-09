В Пермском крае начались съемки второго сезона сериала «Территория»

Сериал ТНТ и видеосервиса PREMIER «Территория» стал одной из главных премьер осеннего сезона 2020 года. История о 19-летнем Егоре Чудинове, который ищет родителей, пропавших в районе древнего могильника, лидировала в своем слоте с долей 16,8% среди зрителей 14-44 лет. Главные роли в фолк-хорроре сыграли Глеб Калюжный, Андрей Мерзликин, Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ксения Отинова и Ася Чистякова. Все они вернулись к своим образам во втором сезоне, съемки которого начались в Пермское крае.

За семь серий первого сезона герои сериала столкнулись со своими страхами, погрузились в тайны самого загадочного места Урала и убедились, что коми-пермяцкая мифология не врет о духах, ведьмах, заговорах, медвежьих шаманах и чудном народе. Во втором сезоне Егору и его спутникам предстоит столкнуться со своим главным страхом – страхом смерти. Они уже знают, что Медвежий шаман сам заманил их в Кудымкар, а затем и на «Серую скалу», чтобы убить. Теперь им нужно решить, что делать с дядей Егора, предавшим его семью, и как выбраться из леса, который отказывается отпускать героев.

«Территория» продолжит исследовать культуру целого народа, совместив погружение в психологию людей с жанром фолк-хоррора. Съемки вновь пройдут именно в тех местах, где и разворачивается сюжет сериала и родились коми-пермяцкие мифы. За аутентичность картинки отвечают креативные продюсеры и сценаристы Good Story Media.

Антон Щукин, продюсер компании Good Story Media:

— Второй сезон еще глубже погрузит нас в наши первобытные страхи. История поделится на два мира, которые мы построим на мифологии коми-пермяцкого народа и личных демонах каждого героя. Противостояние Егора и дяди Коли не закончено, оно только начинается – и в нем появятся новые действующие лица. Мы тщательно следили за комментариями после финала первого сезона и очень рады, что никто не смог добраться до разгадки. Ответы на некоторые вопросы мы дадим уже в первых сериях продолжения, а часть сюжетных линий сделаем основой для новой головоломки. Во втором сезоне будет больший акцент на психологию и отношения между персонажами, но при этом мы продолжим исследовать огромный пласт культуры через мифы и поверия.

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