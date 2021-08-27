Баттлы в окнах: ТНТ оригинально представил проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» в Перми

На ТНТ 28 августа стартует проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики будут выявлять сильнейшего в формате баттла. Однако шанс увидеть танцевальную битву жители Перми получили уже сейчас. Презентация шоу прошла прямо на новом здании в центре города.

Сегодня вечером жители Перми увлечённо наблюдали за происходящим в окнах здания в самом центре Перми. А там творилось настоящее безумие: две танцевальных команды устроили соревнование, причём зрители не могли понять, кто именно танцует, ведь в окнах виднелись только двигающиеся силуэты. При этом шоу получилось ещё и интерактивным: каждый житель Перми мог подойти к зданию и проголосовать за понравившуюся команду, нажав соответствующие кнопки. Рядом, прямо как в спортивных матчах, находилось табло со счётом – за борьбой танцовщиков было очень удобно следить.

И это не последний баттл в городе! 27 августа на пересечении улиц Пермской и Горького танцовщики вернуться за ширмы и снова будут радовать горожан своим искусством. А зрители снова смогут голосовать за понравившуюся команду.

В самом проекте «НОВЫЕ ТАНЦЫ» на ТНТ нажимать кнопки будут уже члены жюри. Причём состав будет постоянно меняться. Единственным, с кем зритель встретится в каждом выпуске, станет Мигель, а звёзды музыки, интернета и юмора рядом с ним будут постоянно меняться: от Егора Крида до Дани Милохина. Сама концепция шоу столкнёт участников в противостоянии лицом к лицу: победил – прошёл дальше, проиграл – вылетел. При этом их разобьют на четыре категории: соло, дуэты, команды и дети. Лучшие из лучших в финале разделят призовой фонд проекта в 10 миллионов рублей. Вести проект будут Ляйсан Утяшева и Ульяна Пылаева: первая встретит участников на сцене, а вторая – пообщается с ними за кулисами.

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