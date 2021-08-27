В эту субботу в киноцентре «Премьер» пройдет «Ночь кино»

Пермь 28 августа поддержит Всероссийскую акцию «Ночь кино». В рамках этого мероприятия в киноцентре «Премьер» пройдут бесплатные показы трех российских картин: фильм-катастрофу «Огонь» (6+) Алексея Нужного, семейную драму «Пальма» (6+) Александра Домогарова-младшего, сказку-фэнтези «Конек-Горбунок» (6+) Олега Погодина. Вход на показы будет свободным.

В Пермской краевой филармонии подготовили концерт-спектакль «Серенада в солнечной долине». На сцене прозвучат шедевры кино-музыки в аранжировке для органа, фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса; мелодраматические фрески, актерские монологи – на фоне кадров из кинофильмов. Саунд-треки от Баха до Пьяццоллы, от Глена Миллера до Шостаковича.

Кроме того, в 16:00 в историческом парке «Россия – моя история» в рамках «Ночи кино» состоится выступление солистов Пермской краевой филармонии, которые исполнят всем известные произведения из советских мультфильмов и кинолент. После чего гостей ждет тематическое занятие, посвященное истории советских и пермских электротеатров. На нем можно будет поближе познакомиться с творчеством пермских киностудий, а также своими глазами увидеть один из советских диафильмов. Завершит вечер ретроспективный показ фильмов Международного фестиваля социального кино «ЛАМПА», посвященный вечной теме заботы о нашей планете.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно по ссылке.