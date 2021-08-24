В Перми начались съемки продолжения новогодней комедии «Ёлки»

В Перми стартовали съемки восьмой части новогодней комедии «Ёлки». Режиссером фильма станет пермский актер и режиссер Антон Богданов. Новую часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Как и предыдущие фильмы, новые «Ёлки» будут состоять из нескольких новелл. Актерский состав пока держится в секрете. Производством картины займутся IVI Originals и студия Bazelevs.

По планам, продолжение новогодней комедии выйдет в кинопрокат 16 декабря.

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