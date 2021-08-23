На ТНТ выходит второй сезон сериала «Патриот», где главную роль играет актер из Прикамья

В эфир ТНТ 30 августа в 20:00 вернется комедийный хит «Патриот» – главные роли в новом сезоне играют наши земляки – Антон Жижин, актер родом из Куединского района и Алексей Базанов, знакомый зрителям ТНТ по сериалам «Реальные пацаны», «Адаптация», а также Алена Савастова, Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлев, Владимир «Нигатив» Афанасьев, Владимир Сычев, новички проекта Айсулу Азимбаева и Манана Гогитдзе. Вместе они расскажут историю Сани Кучина, который за время отдыха от службы он постарается разобраться с личными проблемами, задастся вопросом и попытается вспомнить, кем был его отец, а заодно возьмется заново наводить порядок в родном городке и познакомит всех с новым «патриотом» – бойкой девушкой Айзой.

Алексей Базанов, актер и креативный продюсер сериала «Патриот»:

— Саня Кучин в новом сезоне столкнется с предательством, которое его сильно заденет. Он не сможет это простить, и как следствие теперь его категоричность, обостренное чувство справедливости и порядка только усугубится. «Патриотизм» Кучина наткнется на кучу мелких проблем, которые он попытается решить с богатырским размахом – Саня в свободное от службы время так и не научится переключаться на режим «гражданки», чем всех и достанет.

Антон Жижин, исполнитель главной роли в сериале «Патриот»:

— Все меняется, и Саня Кучин во втором сезоне тоже будет другим. Всех карт я раскрывать не буду. Саня постоянно мечется, вокруг него бегают влюбленные в него девушки. Появится и новый, очень интересный герой. А в принципе наш Патриот – это все тот же добрый, честный, требовательный Саня, который старается всем угодить, сделать так, чтобы все было правильно, хорошо и по закону. На это надо смотреть!

Народная комедия «Патриот» – в 20:00 с 30 августа на ТНТ.

16+