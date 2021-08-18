Фильм пермского режиссера вошел в основной конкурс «Кинотавра»

Объявлена программа 32-го фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. В основном конкурсе будут представлена дебютная режиссерская работа пермской сценаристки Любови Мульменко «Дунай».

По сюжету фильма, русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, где ее затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Девушка принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда.

Всего на призы «Кинотавра» будет претендовать 15 картин.

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