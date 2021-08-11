В Перми пройдет фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино возвращается в Пермь с конкурсным показом от онлайн-кинотеатра KION. С 27 по 29 августа фестиваль пройдет социокультурном пространстве «Завод Шпагина».

В конкурсной программе этого года девять короткометражных фильмов, в которых приняли участие Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник, Варвара Шмыкова и другие артисты. Лучший фильм выберут зрители: при помощи фонариков они проголосуют за понравившуюся картину, а специальное устройство — люксометр — замерит уровень света. В конце сезона будет объявлен победитель, который получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей на съемку полнометражного дебюта.

Вход на фестиваль свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

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