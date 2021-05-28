В Перми появились народные супергерои – «легендарные» качки-помощники

Все народные герои одеты одинаково: в бойцовскую экипировку с надписью «ЛЕ.ГЕН.ДА». Но это не новая городская группировка, а прозвище бывшего чемпиона ММА в новом сериале ТНТ, роль которого исполняет Роман Курцын. Свежий комедийный экшен с отсылками к эпохе VHS совсем скоро выйдет на экраны, о чём канал решил рассказать зрителям нетривиальным способом: запустив армию легендарных качков-помощников в города России.

Сериал «ЛЕ.ГЕН.ДА» рассказывает о бойце смешанных единоборств, который из-за своей самовлюблённости и эгоизма не заметил предательства своей команды, угодил в допинговый скандал, остался без титулов и боёв. Тогда он решает вернуться в свой самый первый спортивный зал и организовать там секцию, чтобы добиваться больших побед уже как тренер.

Бойца Легенду в сериале сыграл Роман Курцын. Актер самостоятельно выполнял все трюки и занимался хореографией боев. Роль тренера Григорича исполнил Виталий Хаев, его дочку Аню, администратора клуба – Анастасия Уколова, а ее боевую подругу Симону – Юлия Топольницкая. Также в сериале снялись Степан Девонин («Мир! Дружба! Жвачка!»), Ростислав Бершауэр («Мылодрама», «Толя-Робот»), Екатерина Агеева («Фея»), Светлана Камынина («Интерны») и другие.

Смотрите новый сериал «ЛЕ.ГЕН.ДА» с 31 мая в 20:00 на телеканале ТНТ.

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