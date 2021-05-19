Вышел сериал по роману Алексея Иванова о пионерах-вампирах «Пищеблок»

В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» 19 мая состоялась премьера сериала «Пищеблок» (18+), снятого по одноименному роману пермского писателя Алексея Иванова. События происходят в детском пионерском лагере во времена Советского Союза: один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих подростков находятся вампиры. Бороться с нечистью решились Валерка и вожатый Игорь. Параллельно с этим герои влюбляются, впервые танцуют медляк на дискотеке и заводят друзей.