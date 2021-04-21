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МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

МТС Медиа представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».

Вячеслав Николаев, президент МТС:

— Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом — это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС. Убежден, что KION никого не оставит равнодушным и будет круглосуточно генерировать эмоции и впечатления. Для нас и наших пользователей это невероятный новый опыт, который позволит по-настоящему, на уровне эмоций закрепить связь с брендом и со всей экосистемой МТС. За счет доступа к нашим передовым технологиям: аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, а также за счет интеграции с другими продуктами МТС, KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа:

— Новый онлайн-кинотеатр станет для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех нас. KION всегда онлайн и всегда готов рассказывать о захватывающих событиях снова и снова, он станет настоящим «гипермаркетом впечатлений». Мы подготовили для зрителей огромное количество сюрпризов на весь 2021 год — это новые оригинальные проекты со звездами кино, которые будут выходить несколько раз в месяц. Мы запустили новые форматы и создали персонализированную систему рекомендаций, что позволит по-новому смотреть кино: теперь контент будет подстраиваться под ваш образ жизни, а не наоборот.

  • Кадр из фильма «Маша» (2020)

  • Кадр из сериала «Секреты семейной жизни» (2021)

Зрителям уже доступны оригинальные проекты KION. Например, черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни», детективная драма, основанная на реальных событиях, «Хрустальный», эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020» – фильм «Маша» с Аней Чиповской.

Первый в истории киноиндустрии проект в жаре киносторис – комедия «Афера». Сериал расскажет о посткарантинной жизни в российской глубинке. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок маргинальных братьев Поповых (Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции.

В апреле и мае текущего года KION представит два документальных проекта: фильм «Дуров» Родиона Чепеля – первая биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, и фильм «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера. 

Также в апреле и мае 2021 года KION покажет большие сериалы: экранизацию романа Александра Терехова «Немцы» с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур и сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анатолием Белым.

Подписка на KION с 20 апреля по 31 августа 2021 года будет стоить 100 рублей в месяц, при этом 100% платы за подписку вернутся в виде кэшбэка в программе МТС Cashback, который можно потратить в онлайн-магазине или в розничной сети МТС на покупку гаджетов и аксессуаров, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.

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