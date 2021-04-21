МТС запустила онлайн-кинотеатр KION

МТС Медиа представила новый онлайн-кинотеатр KION, который стал частью продуктовой экосистемы МТС. KION — это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.
KION представит пользователям собственную технологическую разработку — новый жанр контента под названием киносторис. Он позволяет зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде привычного полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут. Первый проект в жанре киносторис, комедия о самоизоляции в деревне «Афера», с 20 апреля доступен на KION, вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».
Вячеслав Николаев, президент МТС:
— Запуск онлайн-кинотеатра под собственным брендом — это важнейшее событие и стратегический шаг в развитии МТС. Убежден, что KION никого не оставит равнодушным и будет круглосуточно генерировать эмоции и впечатления. Для нас и наших пользователей это невероятный новый опыт, который позволит по-настоящему, на уровне эмоций закрепить связь с брендом и со всей экосистемой МТС. За счет доступа к нашим передовым технологиям: аналитике больших данных, искусственному интеллекту и IT-разработкам, а также за счет интеграции с другими продуктами МТС, KION станет уникальным предложением по уровню комфорта, по стоимости, пониманию и предсказыванию желаний и потребностей пользователя.
Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа:
— Новый онлайн-кинотеатр станет для зрителей проводником в мир историй, которые имеют значение для всех нас. KION всегда онлайн и всегда готов рассказывать о захватывающих событиях снова и снова, он станет настоящим «гипермаркетом впечатлений». Мы подготовили для зрителей огромное количество сюрпризов на весь 2021 год — это новые оригинальные проекты со звездами кино, которые будут выходить несколько раз в месяц. Мы запустили новые форматы и создали персонализированную систему рекомендаций, что позволит по-новому смотреть кино: теперь контент будет подстраиваться под ваш образ жизни, а не наоборот.
Зрителям уже доступны оригинальные проекты KION. Например, черная романтическая комедия «Секреты семейной жизни», детективная драма, основанная на реальных событиях, «Хрустальный», эксклюзивная премьера лучшего дебюта «Кинотавра 2020» – фильм «Маша» с Аней Чиповской.
Первый в истории киноиндустрии проект в жаре киносторис – комедия «Афера». Сериал расскажет о посткарантинной жизни в российской глубинке. По сюжету жители деревни, годами страдающие от нападок маргинальных братьев Поповых (Данила Стеклов, Александр Волохов и Артем Гайдуков), вступают в коллективный сговор и скрывают от них факт окончания режима самоизоляции.
В апреле и мае текущего года KION представит два документальных проекта: фильм «Дуров» Родиона Чепеля – первая биография основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, и фильм «Сахаров» журналиста и документалиста Романа Супера.
Также в апреле и мае 2021 года KION покажет большие сериалы: экранизацию романа Александра Терехова «Немцы» с Евгением Коряковским, Дарьей Урсуляк и Анной Завтур и сериал «Клиника счастья» с Дарьей Мороз и Анатолием Белым.
Подписка на KION с 20 апреля по 31 августа 2021 года будет стоить 100 рублей в месяц, при этом 100% платы за подписку вернутся в виде кэшбэка в программе МТС Cashback, который можно потратить в онлайн-магазине или в розничной сети МТС на покупку гаджетов и аксессуаров, оплатить услуги связи или подписки на другие продукты МТС.
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