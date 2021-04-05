В преддверии нового сезона сериала «Жуки» на ТНТ пермский дуэт «Боня и Кузьмич» раздали пермякам «зарядные устройства»

Накануне старта нового сезона сериала «Жуки» на ТНТ, известный пермский дуэт «Боня и Кузьмич» раздали пермякам «зарядки» из одноименной деревни.
1 апреля в центре Перми у арт-объекта «Пермяк – соленые уши» жители нашего города могли видеть, как Боня и Кузьмич, привезли целую бочку «зарядных устройств». Накануне ребята объявили об этом в своем аккаунте в соц.сетях. Подписчики были заинтригованы. Что за «зарядки» привезли Боня и Кузьмич, интересовало и пермяков, которые проходили мимо. Оказывается, это была целая бочка яблок из деревни Жуки.
Все, кто проходил мимо, улыбались и ловили весенний заряд бодрости и уносили с собой «зарядку» из Жуков. Кто не успел получить «зарядку» от наших популярных пермяков, смотри новый сезон сериала «Жуки» на ТНТ с 5 апреля и заряжайся позитивом и юмором!
Новый сезон зрители ТНТ ждали почти два года, и он обещает не просто вернуть поклонников сериала в вечно солнечную и душевную деревню Жуки под Саратовом. Героев ждут еще более безумные приключения. Повысится градус накала: в истории появятся новые лица, а уже знакомые персонажи начнут раскрываться с новых, неожиданных сторон, их линии ста-нут более драматичными и глубокими, а поступки – радикальными.
При этом «Жуки» останутся актуальной и очень смешной историей о том, что такое настоящая дружба, как непохожие друг на друга люди выносят любовные испытания, и как в разных ситуациях проявляет себя русская душа.
«Жуки», с 5 апреля в 20:00 на ТНТ!
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