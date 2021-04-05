В преддверии нового сезона сериала «Жуки» на ТНТ пермский дуэт «Боня и Кузьмич» раздали пермякам «зарядные устройства»

Накануне старта нового сезона сериала «Жуки» на ТНТ, известный пермский дуэт «Боня и Кузьмич» раздали пермякам «зарядки» из одноименной деревни.

1 апреля в центре Перми у арт-объекта «Пермяк – соленые уши» жители нашего города могли видеть, как Боня и Кузьмич, привезли целую бочку «зарядных устройств». Накануне ребята объявили об этом в своем аккаунте в соц.сетях. Подписчики были заинтригованы. Что за «зарядки» привезли Боня и Кузьмич, интересовало и пермяков, которые проходили мимо. Оказывается, это была целая бочка яблок из деревни Жуки.

Все, кто проходил мимо, улыбались и ловили весенний заряд бодрости и уносили с собой «зарядку» из Жуков. Кто не успел получить «зарядку» от наших популярных пермяков, смотри новый сезон сериала «Жуки» на ТНТ с 5 апреля и заряжайся позитивом и юмором!