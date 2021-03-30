Танцевальный фильм «Слепок» с Дианой Вишневой выходит в прокат

TheatreHD представляет совместный проект Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva, Aksenov Family Foundation и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – фильм «Слепок». Премьера в Перми состоится 10 апреля в 17.00 в кинотеатре «Кристалл IMAX».

Главным героем и, одновременно, материалом «Слепка», объединившего изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино, стало тело человека в многообразии пластических форм. В пространстве классического музея с помощью хореографии переосмысливаются сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации.

Пушкинский музей с его коллекцией слепков, представляющей главные памятники мировой культуры, позволил осуществить уникальную сценографию проекта. Главной героиней и проводником между эпохами и стилистическими направлениями танца стала Диана Вишнёва.

Команда проекта «Слепок» искала визуальные образы, сопряженные с теми периодами изобразительного искусства, которым посвящены выбранные для фильма залы музея. Для хореографов было важно не только почувствовать энергию эпохи и передать ощущения, возникающие при встрече с произведениями искусства Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и Ренессанса, но и найти концептуально выверенное пластическое воплощение своих замыслов. Танец рождался в процессе взаимодействия с новой музыкой, пространствами залов, объектами экспозиции и историческим контекстом. Оператор не просто фиксировал происходящее, точка зрения видеографа была вписана в рисунок танца и полностью зависела от хореографии.

Музыкальные произведения, вдохновившие хореографов, написаны современными российскими композиторами: Василием Пешковым, Алексеем Ретинским, Марком Булошниковым, Александром Хубеевым и Дарьей Звездиной. Трое последних — лауреаты ежегодной программы Aksenov Family Foundation «Русская музыка 2.0», направленной на развитие и обновление традиций отечественной композиторской школы, демонстрацию ее лучших достижений в России и за рубежом.

Хореографы, привлеченные к созданию фильма, — финалисты конкурса Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva разных лет.

Константин Семёнов отталкивается от популярной античной мифологии, работая в залах, посвященных искусству Древней Греции. В зале искусства Древнего Рима Андрей Короленко размышляет о взаимоотношениях человека и власти. В Греческом дворике среди слепков фронтона афинского Парфенона Анна Щеклеина и Александр Фролов размышляют в танце о процессе разрушения. В постановке Лилии Бурдинской в зале Европейского искусства Средних веков основным мотивом стал образ женщины — Евы или Лилит, ведьмы или монахини. Путешествие по эпохам завершается номером-дуэтом в зале скульптуры Микеланджело. Танец, решенный Анной Щеклеиной в изящном стиле контемпорари, подчеркивает легкость и грацию, перетекающую из одной формы в другую и подсмотренную у ренессансного мастера.

31 марта состоится российская премьера фильма, который затем будет показан в избранных кинотеатрах России; в сентябре «Слепок будет показан в Вене в рамках ярмарки современного искусства viennacontemporary.

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