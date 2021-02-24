В Перми состоялась премьера самой родной комедии «Батя»

19 февраля в кинотеатре «Кристалл», состоялась премьера фильма телеканалов ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя». Продюсеры, журналисты, блогеры собрались, чтобы посмотреть самую родную комедию, которая стартует в кинотеатрах страны с 23 февраля! Представили проект продюсеры фильма Гавриил Гордеев и Иван Калашников.
Гавриил Гордеев, продюсер фильма:
– У фильма «Батя» шесть продюсеров, половина из них из Перми. Антон Зайцев, Антон Щукин и я из Перми, Артем Логинов (Казань), Аркадий Водахов (Санкт-Петербург) и Иван Калашников (Кудымкар). Такое количество продюсеров – это показатель, все работали над этим фильмом, вносили творческую лепту, и каждый внес свою частичку души. У шести продюсеров была одна нянька – это режиссер фильма – Дмитрий Ефимович (г. Новосибирск). У нас абсолютно всероссийский проект. Этот фильм отзовется в сердце каждого жителя нашей страны.
Иван Калашников, продюсер фильма:
– Мы долго работали над проектом. Мальчик, который играет главную роль успел вырасти, тот, который был до него, тоже вырос. Удивительно, насколько с течением времени все остается универсально и узнаваемо.
Фильм «Батя» – трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.
В детстве Макс быстро выучил, где право, а где лево – потому что Батя сделал ему незабываемую «крапивку» на руке. Считать научился по датам на кладбищенских памятниках. Не сквернословил – ведь однажды Батя на самом деле вымыл ему рот с мылом. И чуть что – сразу вставал в угол. Сегодня такие методы воспитания кажутся родителям дикими, а дети девяностых выстраиваются в очередь к психологам на проработку травм. Рефлексирует о своем детстве и Макс, который стал отцом двух детей и хочет понять, почему его Батя был именно таким – закрытым и в чем-то жестоким.
Батя обещал навестить Макса и его семью на свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей. От этих воспоминаний сожмется сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал девяностые.
«Батя» — это комедия о том, как суровый отец воспитывал своего сына в 90-е. При этом «Батя», не только комедийная история про эпоху девяностых, это история про поколения, про разницу между ними, и про то, что любой батя, какой бы он ни был, все равно желает своим детям добра.
Смотрите комедию «Батя» с 23 февраля во всех кинотеатрах страны!
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