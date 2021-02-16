В Пермском крае начались съемки фильма «Подельники»

В селе Кын, начались съемки триллера «Подельники». Это дебютный игровой фильм режиссера Евгения Григорьева, знакомого пермским зрителям по неигровым картинам «Про рок» и «Хенд Мейд», которые показывали на фестивале «Флаэртиана».

Сюжет фильма основан на реальных событиях, рассказывающих о 10-летнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца. Преступник остается безнаказанным, но окружающих такое положение дел не беспокоит. Кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей.

В фильме роли исполняют Юрий Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко. Часть актеров съемочная группа также нашла в селе Кынн и еще часть – в Лысьве. Роль главного героя – 10-летнего мальчика, также исполнит житель Лысьвы Ярослав Могильников.

Ольга Ерофеева, продюсер:

— Референсом в визуальном решении фильма служили картины Брейгеля. Нам пришлось потрудиться, чтобы отыскать Брейгеля в русской деревне. Ожившие полотна художника нашлись только в 350 километрах от Перми в селе Кын. Уже после утверждения локации оказалось, что медвежий миф, заложенный в сценарии, издавна существовал именно в этом месте.

Первая неделя съемок совпала с аномальными морозами в Пермском крае – группа снимает в экстремальных погодных условиях при температуре до -35 и ветре. На морозе замерзает оборудование, камера, мониторы, не настраивается фокус. Съемки проходят в недоступных для автотранспорта местах, куда можно доехать только на снегоходе зимой и на лодке летом.

В кинотеатрах фильм выйдет в конце 2021 года.

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