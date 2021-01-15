«Один дома» и «Доктор Хаус»: что смотрели в Перми на новогодних каникулах

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры на данной киноплатформе и назвали самые просматриваемые фильмы и сериалы среди зрителей Прикамья в новогодние праздники. В числе самых популярных работ — новогодняя классика, российские премьеры и популярные сериалы.

Топ самых просматриваемых фильмов прошедших новогодних каникул в Пермском крае:

1. Комедийная российская лента «Непосредственно Каха» (16+) о том, как сочинский парень на «копейке» пытается обогнать BMW.

2. Рождественский хит, приключения восьмилетнего Кевина Маккалистера «Один дома» (0+).

3. Драма «Ледяной капкан» (16+) о супругах, которые во время путешествия оказалась в настоящей ледяной ловушке.

Первую новогоднюю неделю пермяки также провели за просмотром многосерийных кинолент. В топ самых популярных в регионе вошли:

один из главных сериалов прошлого десятилетия о выдающемся враче «Доктор Хаус» (16+).

японская картина о киберпанк-аниме «Акудама Драйв» (18+).

детективный сериал «Мост» (16+) о расследовании убийства на границе России с Эстонией.

Кинопредпочтения пермяков во многом совпали с общероссийскими. Наибольший интерес у россиян в новогодние каникулы вызвали российская комедия 2020 года «Непосредственно Каха» (16+), первая и вторая часть фильмов про приключения Кевина Маккалистера «Один дома» (0+) и сериал «Стальная звезда» (16+) о том, как попытки главного героя восстановить справедливость в городе превратили его жизнь в ад. Для поднятия праздничного настроения на каникулах россияне также смотрели концерты с участием любимых артистов. Так, самыми популярными из них стали первый в истории концерт-квест «Big Music Quest» и ежегодная музыкальная премия «Золотой граммофон».