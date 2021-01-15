В новогодние праздники пермяки увлеклись фильмами и youtube-шоу

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, на основе обезличенных данных абонентов проанализировала, как пермяки провели новогодние каникулы. Большая часть горожан отметила Новый год и Рождество дома, а в каникулы предпочла прогулки, поездки по региону и просмотр фильмов и шоу на youtube.

В новогодние праздники пермяки активно пользовались мобильными сервисами: индекс цифровой активности составил восемь балов из десяти возможных. В новогоднюю ночь-2021 мобильный трафик вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Самая большая динамика — в жилых микрорайонах Перми, Парковом, Нагорном, Садовом, Городских горках, на Вышке и Вышке-2, Молодежном, Владимирском, Висиме, Юбилейном. Впрочем, в остальные праздничные дни наблюдается еще больший всплеск мобильного трафика — на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во время новогодних каникул пермяки предпочли:

1. Онлайн-кинотеатры, видеосервисы (МТС ТВ, IVI, ОККО) и youtube-шоу. Мобильный трафик в данной категории вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

2. Онлайн-шопинг. Мобильная активность в данной категории в четыре раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе самых популярных покупок – одежда, обувь, гаджеты, бытовая техника.

3. Поездки по Пермскому краю. Пермяки путешествовали по популярным достопримечательностям внутри региона таких, как Ледяная пещера, Белогорский монастырь, Каменный город, Камень Ветлан, а также катались на горнолыжных комплексах «Жебреи» в Пермском районе, «Иван-Гора» в Гамово, в центре «Губаха». Мобильная активность здесь выросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом.