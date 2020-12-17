В Перми прошла премьера фильма «Реальные пацаны против зомби»

Десятилетняя история успешного сериала ударно завершается на большом экране. Колян, Лера, Вован Марина, Валя, Эдик, Игорь Сергеевич и Базанов – герои, с которыми зрители смеялись, плакали и взрослели – переживут последнее приключение вместе – зомби-апокалипсис в Перми.

Предпоказ посетили пермяки, которые непосредственно участвовали в съемках фильма, а также журналисты и блогеры. Но главными гостями показа были обычные пермяки, которые могли бесплатно зарегистрироваться на показ через TimePad и увидеть фильм раньше остальных.

Отзывы пермяков после просмотра:

Анна, 20 лет: «Фильм «Реальные пацаны против зомби» понравился. Несмотря на огромное количество бутафорской крови, укусов, и других характерных черт для фильмов жанра «комедийный фильм ужасов» – кинокартина оказалась очень доброй и позитивной, а самое главное «своей». Локации родного города в фильме вызывают очень приятное чувство любви и тепла. Невероятно круто осознавать, что такой фильм был снят именно у нас, в Перми, и что увидит его вся Россия».

Павел, 20 лет: «Фильм стал приятным подарком в преддверии Нового года. Он, как, наверное, заметили многие, вызывает ассоциацию с теми событиями, которые мы пережили, а именно с пандемией коронавируса. Но во время просмотра это не вызывает негативной реакции, а скорее наоборот. Это хорошая комедия со светлым концом отлично подойдёт для семейного просмотра. Отдельное спасибо хочется сказать композитору фильма за ряд довольно известных саундтреков, например, Валентин Стрыкало, «Уматурман», которые придавали особую атмосферу и шарм».

Кристина, 22 года: «Приятно увидеть на большом экране героев «Реальных пацанов», которые за десять лет стали уже настолько родными, вхожими в каждую пермскую (и не только) семью. Наблюдаешь за сюжетом и переживаешь за них как за своих родных, с ними же смеёшься, с ними плачешь на лирических эпизодах. Это прежние лица, всё в том же амплуа, в тех же окрестностях, но в новом сюжете, в яркой подаче и совершенно других красках».

«Реальные пацаны против зомби» — В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

Фильм «Реальные пацаны против зомби» с 17 декабря во всех открытых кинотеатрах!