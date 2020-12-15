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В 2020 пермяки смотрели российские сериалы и фильмы по вселенной Marvel

Эксперты центра аналитики онлайн-кинотеатра МТС ТВ оценили просмотры на данной киноплатформе и назвали самые просматриваемые фильмы и сериалы среди зрителей Прикамья. Данные представлены на основе статистики спроса жителей этого региона на кинокартины и сериалы за весь 2020 год.

Любимыми жанрами жителей Пермского края стали российские драмы и фантастические картины киновселенной Marvel. Топ-5 самых популярных фильмов в Перми:

  1. «Холоп» (12+);
  2. «Веном» (16+);
  3. «Код 8» (18+);
  4. «Текст» (18+);
  5. «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (12+).

В число самых популярных сериалов вошли в основном российские ленты:

  • «Содержанки» (18+), самый откровенный и провокационный сериал;
  • «Гранд» (16+), продолжение любимого всеми «Отеля Элеон»;
  • «Сирена» (18+), мистический детектив о русалках;
  • «Бывшие» (16+), драма о поиске счастья и борьбе с наркозависимостью;
  • «Игра престолов» (18+), легендарный драматический сериал в жанре фэнтези.

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