Пермские документалисты сняли фильм о легендарном балетном педагоге Екатерине Гейденрейх

В Перми завершился монтаж документального фильма режиссера Олега Федорущенко «Гейденрейх в красном, белом, голубом» (6+) — о жизни и деятельности основателя и первого художественного руководителя Пермского хореографического училища Екатерине Гейденрейх. Картину можно будет посмотреть в 2021 году на YouTube-канале киностудии «Новый курс».

Документальный фильм «Гейденрейх в красном, белом, голубом» рассказывает о судьбе выпускницы императорского театрального училища в Санкт-Петербурге, солистке Мариинского театра, репетиторе Ленинградского Малого театра оперы и балета, педагоге классического танца Ленинградского хореографического училища и художественном руководителе Пермского хореографического училища Екатерине Гейденрейх.

Команда фильма собирала информацию по крупицам. Так как весь богатейший архив Гейденрейх (фотографии, письма, записки), изъятый при аресте, был уничтожен «за ненадобностью дополнительных доказательств ее вины», фильм построен на материалах военной хроники и воссозданным по старым фотографиям антуражам.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.