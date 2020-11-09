Пермский фильм об Уральских добровольцах вошел в шорт-лист старейшего фестиваля документального кино «Россия»

Пермский фильм об Уральских добровольцах «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» вошел в шорт-лист старейшего фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 ноября.
В программе фестиваля два конкурса – общеэкранных документальных и телевизионных документальных фильмов. Всего было отобрано 54 работы из 435 представленных. Фильм пермского производства представлен в номинации «телевизионных документальных фильмов».
На youtube-канале пермский фильм посмотрели почти 1,2 млн раз.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.