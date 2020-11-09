Пермский фильм об Уральских добровольцах вошел в шорт-лист старейшего фестиваля документального кино «Россия»

Пермский фильм об Уральских добровольцах «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» вошел в шорт-лист старейшего фестиваля документального кино «Россия», который пройдет в Екатеринбурге с 23 по 28 ноября.

В программе фестиваля два конкурса – общеэкранных документальных и телевизионных документальных фильмов. Всего было отобрано 54 работы из 435 представленных. Фильм пермского производства представлен в номинации «телевизионных документальных фильмов».

На youtube-канале пермский фильм посмотрели почти 1,2 млн раз.

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